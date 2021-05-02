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"Tozkoparan İskender" çocuk dizisinin oyuncuları kim? "Tozkoparan İskender" dizisi konusu ne? İşte "Tozkoparan İskender" oyuncu kadrosu!

02.05.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tozkoparan İskender" dizisi, TRT 1 ekranlarının sevilen çocuk dizilerinden biri olarak severek takip ediliyor. Komedi dizisi olarak ekranlara gelen "Tozkoparan İskender", her Pazar saat 16:00’da izleyiciler ile buluşuyor. Çocuk oyunculardan oluşan kadrosu ile özellikle birçok çocuğun severek takip ettiği dizinin konusu ve karakterleri, sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. "Tozkoparan İskender", 2 Mayıs Pazar 16:00’da 21. Yeni bölümü ile izleyici ile buluştu.

"Tozkoparan İskender" çocuk dizisinin oyuncuları kim? "Tozkoparan İskender" dizisi konusu ne? İşte "Tozkoparan İskender" oyuncu kadrosu!

Pazar günleri TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alarak pek çok çocuk izleyici tarafından severek izlenen "Tozkoparan İskender" dizisinin başrollerinde; Çağan Efe Ak ve Defne Ersen, Ülkü Hilal Çiftçi ve Deniz Erayvaz yer alıyor. Yapımcılığını Fotoroman Film Yapım’ın üstlendiği "Tozkoparan İskender" dizisinin ilk bölümü, 2 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

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TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

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TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

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TRT 1
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