"Tozkoparan İskender" çocuk dizisinin oyuncuları kim? "Tozkoparan İskender" dizisi konusu ne? İşte "Tozkoparan İskender" oyuncu kadrosu!

Pazar günleri TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alarak pek çok çocuk izleyici tarafından severek izlenen "Tozkoparan İskender" dizisinin başrollerinde; Çağan Efe Ak ve Defne Ersen, Ülkü Hilal Çiftçi ve Deniz Erayvaz yer alıyor. Yapımcılığını Fotoroman Film Yapım’ın üstlendiği "Tozkoparan İskender" dizisinin ilk bölümü, 2 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.