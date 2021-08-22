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"Tozlu masa" ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı

22.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokulda okurken spor salonunda tesadüfen gördüğü bilek güreşi masasıyla bu spora başlayan Emre Yılmaz, iki ay sonra Litvanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor - Milli bilek güreşçisi Emre Yılmaz: - "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkeme dönmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. İnşallah büyüklerimin de destekleriyle başaracağım"

GÜNAY NUH - Milli sporcu Emre Yılmaz, çocuk yaşlarda spor salonunda vücut geliştirme yaparken fark ettiği tozlu bilek güreşi masasını temizleyerek başladığı bilek güreşinde, iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Rize'de 14 yaşında ortaokul okurken vücut geliştirme yapmak için spor salonuna kayıt yaptıran Yılmaz, burada fark ettiği tozlu ve örümcek ağlı bilek güreşi masasının amacını öğrendikten sonra merakla bu sporu yapmaya başladı.

Daha sonra spor hocalarının yönlendirmesiyle müsabakalara giren 18 yaşındaki sporcu, 2018 yılında 60 kiloda sol kolda Türkiye 2'ncisi oldu ve ilk derecesini aldı.

Yılmaz, 2019 yılında düzenlenen okullar arası bilek güreşi müsabakalarında ise 65 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

- Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bu yılki milli takım ve dünya şampiyonası seçmelerinde de 18 yaş altı 60 kiloda Türkiye şampiyonu olan Yılmaz, iki ay sonra Litvanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Akraba ziyareti için memleketi Ardahan'a gelen Yılmaz, burada da tatilini değerlendirerek kentteki bir spor salonunda antrenman yapıyor.

Milli sporcu Yılmaz, AA muhabirine, ortaokul yıllarında spora özendiğini, özellikle fitnes salonlarını tercih ettiğini söyledi.

Çocuk yaşlardayken Rize'de bir fitnes salonunda spora başladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Spor salonunda çalışma yaparken, tozlu ve örümcek ağlı bilek güreşi masası dikkatimi çekmişti. Çünkü bilek güreşi ve masanın ne olduğunu bilmiyordum. Hocalara sorduğumda bana bunun bilek güreşi masası olduğunu söylediler. Benim de dikkatimi çekti. 'Bu sporu yapabilir miyim' diye kendime sordum. Bilek güreşi masasındaki toz ve örümcekleri temizledikten sonra benim bu alanda hayat hikayem de başlamış oldu."

İki ay sonra Litvanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na şimdiden hazırlandığını anlatan Yılmaz, "Amacım ülkemi ve bölgemi en iyi şekilde temsil etmek. Hedefim Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu getirmek. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkeme dönmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. İnşallah büyüklerimin de destekleriyle başaracağım." ifadelerini kullandı.

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