Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan: "Kanunlarım yok"

Tozluyaka dizisinde Cemre karakterine hayat veren Ecem Çalhan katıldığı bir filmin galasında kendisine gelen soruları yanıtladı. Son zamanlarda flashback sahnelerle dizide yer alan oyuncu hakkında pek çok iddia ortaya atılıyordu. Yakın geçmişte cenaze töreni sahnesinde Cemre karakteri için senaristin kendi ismiyle sete çelenk gönderdiği iddia edilmişti.

ECEM ÇALHAN TOZLUYAKA'DAN AYRILDI MI?



Oyuncu Ecem Çalhan katıldığı bir galada verdiği yanıtla diziden ayrıldığını açıkladı.

Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu yaptığı açıklamada, "Kanunlarım yok, sahne diziye hizmet ediyorsa oynamayı tercih ederim. Gelen eleştirilere de çok takmam. Bu dönemde linç kültürü çok yaygın olduğu için herkesin bu konuda bağışıklık kazandığını düşünüyorum. O yüzden gelen tepkilerin canımı sıkacağını hiç sanmıyorum" dedi.

