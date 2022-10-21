MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan: "Kanunlarım yok"

Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan: "Kanunlarım yok"

21.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisinde çalkantılı bir dönem geçiren oyuncu Ecem Çalhan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Son dönemlerde hakkında çıkan haberlerde diziden ayrılacağı konuşulan Ecem Çalhan dün katıldığı galada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ecem Çalhan oyunculuk sınırları ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

Tozluyaka'nın Cemre'si Ecem Çalhan: "Kanunlarım yok"

Tozluyaka dizisinde Cemre karakterine hayat veren Ecem Çalhan katıldığı bir filmin galasında kendisine gelen soruları yanıtladı. Son zamanlarda flashback sahnelerle dizide yer alan oyuncu hakkında pek çok iddia ortaya atılıyordu. Yakın geçmişte cenaze töreni sahnesinde Cemre karakteri için senaristin kendi ismiyle sete çelenk gönderdiği iddia edilmişti.

ECEM ÇALHAN TOZLUYAKA'DAN AYRILDI MI?

Oyuncu Ecem Çalhan katıldığı bir galada verdiği yanıtla diziden ayrıldığını açıkladı.

Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu yaptığı açıklamada, "Kanunlarım yok, sahne diziye hizmet ediyorsa oynamayı tercih ederim. Gelen eleştirilere de çok takmam. Bu dönemde linç kültürü çok yaygın olduğu için herkesin bu konuda bağışıklık kazandığını düşünüyorum. O yüzden gelen tepkilerin canımı sıkacağını hiç sanmıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix'in yeni Türk dizisi olay oldu! Salgının ve kaosun pençesindeki dünya!Netflix'in yeni Türk dizisi olay oldu! Salgının ve kaosun pençesindeki dünya!
Aylık geliri gündem oldu! "Şaka mı yapıyor?"Aylık geliri gündem oldu! "Şaka mı yapıyor?"
Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sıydı! Son hali şoke ettiHababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sıydı! Son hali şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Oyunculuk Tozluyaka dizisi kanun Oyuncu ecem ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı

Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı

Guardiola'nın prensiydi! Manchester City'nin yıldızını 'Aslan' kaptı...

Guardiola'nın prensiydi! Manchester City'nin yıldızını 'Aslan' kaptı...

İlginizi Çekebilir

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Böbrek taşını başlamadan bitirir! Her gün mutlaka bir bardak için

Böbrek taşını başlamadan bitirir! Her gün mutlaka bir bardak için

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.