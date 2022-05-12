YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. TPAO'dan, 88 yıl aradan sonra Basbirin'de yeni sondaj

TPAO'dan, 88 yıl aradan sonra Basbirin'de yeni sondaj

12.05.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO'dan, 88 yıl aradan sonra Basbirin'de yeni sondaj

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Cumhuriyet tarihinin ilk petrol arama faaliyetlerinin yürütüldüğü Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapıyor.

TPAO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1930'lu yıllarda Türkiye'de petrol aramacılığında ilk jeolojik çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından Mardin'de başlatıldı.

Mardin'de 13 Ekim 1934 yılında Basbirin-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı 1361 metrede sonlandırıldı.

Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına son 4 yılda agresif bir hidrokarbon aramacılığı stratejisi yürütülüyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 88 yıl sonra petrol arama ve sondaj faaliyetlerine yeniden başlanan bölgede, Basbirin-2 petrol arama kuyusunda 3100 metre derinlikte sondaj çalışması yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBatman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Batman Namaz Vakitleri 12 Mayıs Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:02
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:22
Yatsı
20:52
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.