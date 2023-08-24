YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha tutuklandı

TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha tutuklandı

24.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, TPAO aktarma istasyonundan yüklenilen petrolün satıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

13 Ağustos'ta, ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durmuş, istasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alınmıştı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapılmış, tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlenmişti.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle yakalanan sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkıOsmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkı
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hırsızlık TPAO ham petrol

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:35
Öğle
12:27
İkindi
16:09
Akşam
19:09
Yatsı
20:31

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Esranin eczanesi
Kayapinar
Emir eczanesi
Hazro
Nil eczanesi
Cinar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Karaz eczanesi
Kocakoy
Pasur eczanesi
Yenisehir
Ayhan eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.