Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon’un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Zeki Çebi Bulvarı’nda 22 Aralık Pazar günü akşam 19.43’te meydana gelen olayda, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal (61), kendisine sıkılan 5 kurşunun hedefi olmuş ve sokak ortasında öldürülmüştü.

KATİL ZANLISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet mahallindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasında yapılan incelemede, maktulün kan davalısı O.B. (33)’nin uzun bir süre olay yerinde beklediği tespit edildi.

PUSU KURUP VOLTA ATMIŞ

Kamera kaydında yapılan incelemede, şahsın kimliğinin kesin olarak O.B. olduğu, cinayeti işlemeden yaklaşık 45 dakika önce olay yerine gelerek maktulün aracına yakın bir noktada pusu kurduğu ve volta atarak beklediği anlaşıldı.

Olayın yaşanmasının hemen ardından, cinayetin bir numaralı şüphelisi olduğu gerekçesiyle O.B.’yi yakalamak için kırmızı alarma geçen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı dahil çevredeki illere şahsın kimlik ve eşkal bilgilerini dağıtmış, tüm birimleri haberdar etmişti.