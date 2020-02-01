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Trabzon'da Ali Koç'a şok tepki

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2020 19:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Trabzon'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protokol tribünü kapısında bordo-mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Trabzon'da Ali Koç'a şok tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için geldiği Trabzonspor stadında tepkiyle karşılandı.

Bordo-Mavili bir taraftar, Ali Koç'a 'Hangi yüzle buraya geliyorsun?' şeklinde sert sözlerle tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe Trabzonspor

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