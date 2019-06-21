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Trabzon'da şiddetli yağış! Yollar göle döndü

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YAŞAM  | 21.06.2019 02:55 | Son Güncelleme

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Belediye ve camilerden vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde anonslar yapılıyor.

Trabzon'da şiddetli yağış! Yollar göle döndü

Trabzon'un il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede ise su birikintileri oluştu, çoğu iş yerini su bastı.

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Şehir merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken trafik ekipleri de sürücülere farklı güzergahlar kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Bu arada, il merkezi ve ilçelerinde belediye hoparlörleri ile camilerden, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.

Yapılan anonslarla vatandaşlar, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarılarak dikkatli olmaları istendi.

Yağışın, ilerleyen saatlerde çevre illerde de etkili olması bekleniyor.

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(AA / DHA)

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Trabzon şiddetli yağış cami anons

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