Trabzon'da dayak görüntülerini paylaşan üniversiteli kızlarla ilgili yeni karar

Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'taki öğrenci evinde 4 Şubat 2017 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi evlerine çağırdı. Üç arkadaş da kızların evine gitti. Ancak tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteliler, Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak dövdü. Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

DAVA AÇILDI



Tepkiye neden olan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 üniversiteli, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen üniversiteliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda da birbirlerinden şikayetçi olan taraflardan Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında da 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.