Trabzon'da sabırları taşırdı! Bakasetas için Süper Lig devi devrede

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bakasetas'ın kendisine yapılan teklifleri birer birer reddetmesi bordo-mavili kulübün sabrını taşırdı.

ALMANYA-İTALYA-YUNANİSTAN

Almanya, İtalya ve Yunanistan liginden birçok talibi olan yıldız oyuncunun bu sebeple Trabzonspor'da devam etmek istemediği öğrenilmişti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar olumlu geri dönüş aldı. Trabzonspor'un yaptığı son teklifi de reddeden Bakasetas'ın sezon sonunda tüm takımlarla görüşeceği ve nihai kararı vereceği ifade edildi.





