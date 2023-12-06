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Trabzon'da sabırları taşırdı! Bakasetas için Süper Lig devi devrede

06.12.2023 17:41 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da talipleri olan Bakasetas'ın ayrılığı artık kesin gibi. Bordo-mavililerin son sözleşme uzatma teklifini de reddeden Yunan oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Trabzon'da sabırları taşırdı! Bakasetas için Süper Lig devi devrede
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bakasetas'ın kendisine yapılan teklifleri birer birer reddetmesi bordo-mavili kulübün sabrını taşırdı.

ALMANYA-İTALYA-YUNANİSTAN

Anastasias_Bakasetas

Almanya, İtalya ve Yunanistan liginden birçok talibi olan yıldız oyuncunun bu sebeple Trabzonspor'da devam etmek istemediği öğrenilmişti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

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Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar olumlu geri dönüş aldı. Trabzonspor'un yaptığı son teklifi de reddeden Bakasetas'ın sezon sonunda tüm takımlarla görüşeceği ve nihai kararı vereceği ifade edildi.

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