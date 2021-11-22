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Trabzon'da tartışma yaratan pozisyon! Kırmızı kart beklentisi

22.11.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Trabzon'da tartışma yaratan pozisyon! Kırmızı kart beklentisi
Nouha Dicko

Nouha Dicko

MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
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Trabzonspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiren maçta tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Gaziantep'te Dicko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Victor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, Video Hakem ile görüştükten sonra devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
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