Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Trabzon'daki Çal Mağarası'na ziyaretçi akını

Trabzon'daki Çal Mağarası'na ziyaretçi akını

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl mağarayı ziyaret edenlerin sayısı 140 bini bulurken, ziyaretçilerin yüzde 70’lik bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Mağara özelikle astım ve nefes darlığına iyi geliyor.

Trabzon Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesinde, denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Mağara, Aralık ve Ocak aylarında bile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, mağarayı 2018 yılında ise yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etmişti. Mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği tespit edilirken, kış olmasına rağmen mağarayı ziyaret edenler bulunuyor. Ziyaretçiler, mağaranın görüntüsünden etkilendiklerini belirtirlerken, kış olmasına rağmen yine de memnun kaldıklarını söylediler.

Ziyaretçilerden Bayram Göktürk, yaptığı açıklamada “İlk kez geliyorum. İnternetten araştırdım. Sarkıklar olsun, yolları, ışıklandırması çok güzel. Şu an müsait olduğum için geldim yazın da gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağaranın içinden küçük bir dere akarken, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunuyor. Yer altı su kanalı olan Çal Mağarasının girişi, geniş olmakla birlikte içerisindeki genişlik sürekli değişiyor. Tavan yükseklikleri kırık sistemlerine bağlı olarak büyük değişkenlik gösteren Çal Mağarası girişten sonra 200. metrede iki kola ayrılıyor. Sola ayrılan kol yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken, sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metre. Bu kolun yaklaşık 60. metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer alıyor. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 santimetreye kadar düşüyor.

Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açılırken, 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Rüyada gelin görmek ne anlama gelir?Rüyada gelin görmek ne anlama gelir?
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Ayaklarıyla hayata tutunduAyaklarıyla hayata tutundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çal Mağarası, Trabzon,

En Çok Okunan Trend Haberler

300 Yıllık Ölümsüz Uykusu: Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

300 Yıllık Ölümsüz Uykusu: Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

Vampirlerin asalet ve dehşet dolu hikâyeleri…

Vampirlerin asalet ve dehşet dolu hikâyeleri…

Bu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleri

Bu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleri

Amerikan sinemasının demirbaşı: Tom Hanks!

Amerikan sinemasının demirbaşı: Tom Hanks!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 Yıllık Ölümsüz Uykusu: Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

300 Yıllık Ölümsüz Uykusu: Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

Beyaz cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını

Orayı gören telefonuna sarılıyor!

Ayder Yaylası'nda kar altında horon çektiler

Ayder Yaylası'nda kar altında horon keyfi

Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler

Yeni yılın ilk gününde sahiller dolup taştı

Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Yeni yılın ilk gününde kayak tutkunları karın keyfini Kartalkaya'da çıkardı

Yeni yılın ilk gününe kayak yaparak başladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.