Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" oyununu sahneliyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kuyucaklı Yusuf" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı oyunu, Ayşe Berna Konur yönetiyor.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman, Hazar Altıntaş, Göknur Paslı, Sıla Ömeroğlu, Songül Nadir, Aykut Güner ve Aybüke Yılmaz rol alıyor.

Dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Fulden Korkmaz, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Fatih Veli Ölmez, koreografisini Berkan Görgün'ün yaptığı oyun, bugün ve yarın saat 20.00 ile 12 Mart Cumartesi 15.00 ile 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Oyunda, ailesinin katledilmesiyle sahipsiz kalan 9 yaşındaki Yusuf'un olayı soruşturmak için Kuyucak'a gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun daha sonraki hayatı anlatılıyor.

TDT Müdürü Karahasan, AA muhabirine, Sebahattin Ali'nin unutulmaz eserinin oyunlaştırılması ve ilk kez TDT sahnesinde oynanmasının kendileri için bir gurur olduğunu söyledi.

Oyunla turneye de gittiklerini dile getiren Karahasan, "Bu oyunun turnelerde almış olduğu başarı ve tüm seyircilerin geri dönüşü de bizleri mutlu etmektedir. Sezonun en beğenilen oyunlarından olan Kuyucaklı Yusuf daha uzun süreler sahnelenmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

