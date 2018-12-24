SPOR

Trabzon yerel basını, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası şampiyonluk konuşmaya başladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek ilk yarıyı 2. sırada kapatması, kentin yerel gazetelerinde şampiyonluk ifadelerini ön plana çıkardı.

Trabzon yerel basını, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası şampiyonluk konuşmaya başladı

Karadeniz gazetesi, "Fırtına, Atmaca'yı farklı devirdi, taraftar bu şarkıyı söylemeye başladı: Oley...Oley...Oley... Şampiyon Trabzon" başlığıyla çıktı. Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında, "Bu takım zirveye oynar" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un ligin en iyi futbol oynayan ekibi olduğunu savundu.

Taka gazetesi, "Bayrakları hazırlayın" başlığını atıp, Trabzonspor'un zirve yolculuğunun devam ettiğini yazdı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de, "Rize'yi farklı geçtik. Yıllar sonra 2. sıraya yerleştik. Şimdi keyiflenelim o zaman." ifadelerini kullanıp, "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" başlığına yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1 gibi farklı bir sonuçla mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdığını, şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha attığını aktardı.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Başarının adı Ünal KaramanBaşarının adı Ünal Karaman
Karaman'dan oyuncularına teşekkürKaraman'dan oyuncularına teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Robinho'nun yeni takımını açıkladı!

Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Burak Yılmaz transferine Beşiktaş'tan yalanlama

Burak Yılmaz transferine Beşiktaş'tan yalanlama

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Ünal Karaman: Devre arasında ayrılık olabilir!

Ünal Karaman: Devre arasında ayrılık olabilir!

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon yerel basını, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası şampiyonluk konuşmaya başladı

Yerel basında şampiyonluk rüzgarı

Trabzonspor'da başarının adı Ünal Karaman

Başarının adı Ünal Karaman

Ünal Karaman: Forma için her türlü şeyi yapan futbolcularıma teşekkür ediyorum

Karaman'dan oyuncularına teşekkür

Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Onazi'nin aşil tendonu koptu

Trabzon'da deprem! Sezonu kapatabilir

Jose Sosa'dan eski başkan Muharrem Usta'ya: Oynamayacaksam beni niye aldınız?

Jose Sosa patladı: Beni niye aldınız?

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.