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Trabzon yerel basınında Çaykur Rizespor galibiyetinin yankıları

TRABZON HABERLERİ  | 01.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmesi, yerel gazetelerin sayfalarına taşındı

Trabzonspor'un Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenmesi, yerel basında geniş yer buldu.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Derbinin kazananı Trabzonspor" başlığını kullanırken, son sayfasında ise "Bu fırtınanın önünde kimse duramaz", "Selam sana şampiyon" ifadelerine yer verdi.

Günebakış gazetesi ilk sayfasında "Trabzon fırtınası", "Karadeniz derbisinde Rizespor üzüldü" ifadelerini kullanırken, son sayfasında da "Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Rizespor engelini farklı geçti. Maç fazlası ile yeniden zirveye yerleşti" başlığıyla galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Taka gazetesinin ilk sayfasında "Derbi Trabzon'un", son sayfasında "Derbide fırtına koptu" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberlerinde, "Çaykur Rizespor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Trabzonspor, ikinci yarıda sonuca giderek şampiyonluk yolculuğunu sürdürdü." değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasında "Fırtına ikinci yarıda koptu", son sayfasında "Fırtına bir açıldı pir açıldı" başlıklarıyla geniş yer verdiği galibiyete ilişkin, "İlk 45 dakikayı 1-0 yenik kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda Rizespor ağlarına tam 5 gol attı." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin ise ilk sayfasında "Zirve yine fırtınalı" denilirken, son sayfasında da "5. vitese taktık gidiyoruz şampiyonluğa" başlığına yer verilip, "Sihirbaz dümene geçti, Rize'nin ipini çekti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan yerel gazeteler, galibiyetin yanı sıra karşılaşma öncesi Medical Park Stadı'nın Türk bayrakları ile donatılması, maç öncesi İdlib şehitlerinin isimlerinin stat hoparlörlerinden okunması, taraftarların şehitlerin isimleri okunurken "Burada" diyerek seslenmesi ve Trabzonsporlu futbolcuların karşılaşma öncesi ısınmaya Türk bayrağı basılı tişörtlerle çıkmasına da ayrıca yer verdi.

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