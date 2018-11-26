Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti yorumları

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında, "Eze eze gelen zafer" başlığıyla çıkarken, "Önce Galatasaray, sonra Fener, aslında İstanbul'a mesaj çok net. Bundan sonra size uyku yok!" şeklindeki görüşler aktarıldı.

Karadeniz Gazetesi ilk sayfasında, Trabzonspor'un maç öncesinde çektirdiği takım fotoğrafında her oyuncunun başına krallık tacı yerleştirerek, "Baş tacısınız" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında da, "Tarih sizi kahramanlar olarak yazacak. Bu zaferin tarifi mümkün değil. Öyle mutluyuz ki!" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Kuzey Ekspres Gazetesi ise ilk sayfasında, "Fener'i ezdik geçtik." başlığının ardından, "Akyazı'yı Fener'e dar ettik. Fenerbahçe'yi sahadan sildik. 8-1 bitecek maçı Novak ve Sosa'nın muhteşem golleriyle 2-1 kazandık" ifadelerine yer verdi.

TARAFTAR REKORU KIRILDI

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar rekoru kırıldı. 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda oynan karşılaşmayı 37 bin 600 taraftarın izlediği bildirildi.

Karşılaşmadan 4 gün önce biletlerin tüketildiği 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadı'nda güvenlik nedeniyle ayrılan bölümler ve kombine kartlı taraftarların tamamının gelmemesi nedeniyle sayının 37 bin 600 olarak gerçekleştiği belirtildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününde ki 2 bin 40 bilet de Futbol Federasyonu'ndan alınan izinle Trabzonspor taraftarlarına satılmıştı.

Trabzonspor'un bilet satışından da 2.2 milyon liralık gelir sağladığı aktarıldı. Stadyum da bulunan TS Club mağazasından da 460 bin liralık ürün satışı yapıldığı belirtildi.

BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN PRİM

Bu arada karşılaşmanın bitiminin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncularına verilecek primi arttırdığı belirtildi. Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.



