YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Trabzon’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İHA İHA
27.02.2024 08:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde önceki akşam yaşanan, 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza anı şehir güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde önceki akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Beşikdüzü istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan K.M.B. yönetimindeki otomobil, yol kenarında park ederek arkadaşlarını indiren Ahmet Koçal’a ait otomobile hızla arkadan çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken Ahmet Koçal çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa savruldu. O anlar ilçedeki şehir güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 2’si ağır 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan park halindeki aracın sürücüsü Ahmet Koçal kaldırıldığı Kaşsütü Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat Irmağı’nda batan tekneye vinçli kurtarmaManavgat Irmağı’nda batan tekneye vinçli kurtarma
Alanya’da 25 araç trafikten men edildiAlanya’da 25 araç trafikten men edildi
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandıOtomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Şubat Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
12:39
İkindi
15:43
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Trabzon Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Salı

Sağlam eczanesi
Ortahisar
Bilge eczanesi
Caykara
Koçhan eczanesi
Macka
Ongan eczanesi
Ortahisar
Gül eczanesi
Akcaabat
Gökhan eczanesi
Akcaabat
Günişiği eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.