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Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

16.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Deniz Sokak'taki iki katlı binanın A.K. isimli kadının yaşadığı birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla evinin balkonundan merdivenle kurtarılan yaşlı kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Büyük oranda maddi hasarın oluştuğu evde, olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu arada, yangının ilk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Trabzon'da 2 katlı evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

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