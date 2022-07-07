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Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

07.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 29 Temmuz 2021'de Hayrat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Murat Reis Bektaş, Lütfi Bektaş ve Kemal Bektaş'ın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Abdi Bektaş ve İshak Bektaş Espiye L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan diğer sanık Faik Bektaş ise SEGBİS'te yaşanan aksaklık nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

Tutuklu sanıklardan İshak Bektaş, olayla ilgisi olmadığını, silah seslerinden sonra bölgeye geldiğini ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Abdi Bektaş da keşif raporunda belirtildiği gibi olay yerindeki araca doğru ve kimseye ateş etmediğini, yalnızca havaya doğru ateş ettiği için mermi kovanlarının evin balkonunun altından çıkmış olabileceğini öne sürerek, tahliyesini istedi.

Duruşmaya Kalkandere Adliyesi'nden SEGBİS'le bağlanan tanık R.D, olay günü kereste vermeyi görüşmek için aracıyla sanık Faik Bektaş'ın evinin önüne gittiğini belirtti.

Sanıkları ve maktullerin hiçbirini daha önce tanımadığını iddia eden R.D, "Selam verip yanlarına gittim. Çay içiyorlardı. O sırada yolun aşağısından bir araç geldi. Araçta 2 kişi vardı. İnerek ateş etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Silah sesleri üzerine evin merdivenlerine doğru kaçtığını anlatan R.D, ilk olarak araçtan inen maktul Murat Reis Bektaş'ın merdivenlerin dibine kadar geldiğini ve ateş ettiğini gördüğünü öne sürdü.

Merdivenlerden inerken Murat Reis Bektaş'ın yerde yattığını gördüğünü aktaran R.D, daha sonra yolu açarak aracıyla olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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cinayet Trabzon silahlı kavga

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