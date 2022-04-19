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Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

19.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A.T'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla H.A.T. saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.T, Beşikdüzü Cezaevi'ne teslim edildi.

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