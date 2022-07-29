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Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu

29.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu

Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği Atlas'ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu.

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