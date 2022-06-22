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Trabzon'da evin yakınlarına gelen ayı fotokapan ile görüntülendi

22.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da evin yakınlarına gelen ayı fotokapan ile görüntülendi

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir evin yakınına gelen ayının görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, tatil için geldiği memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, ev ve bahçelerdeki ürünlere zarar veren ayıyı görüntülemek için evinin yakınındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Bir süre sonra evin yakınlarına kadar gelen ayının görüntüleri, fotokapanla kaydedildi.

Kadıoğlu da "Meteor" adını verdiği ayının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Trabzon Maçka Karahava mevkisinin kralı ayı Meteor'un ilk görüntüsü ele geçirildi. Geçtiğimiz kış bölgedeki yayla evlerini kırıp döken ama benim köpek Dost'un hatırına bizim eve dokunmayan ayı efendinin eşkali bu. Sıra onunla çay içmeye geldi ama son zamlara kızgın sanki."

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