Trabzon'da Gürcistan uyruklu kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.B'nin (49), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Metruk binada dün cesedi bulunan kadının, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği ve kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Mamisheva'nın en son görüştüğü ve cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilen M.B, gözaltına alınmıştı.

