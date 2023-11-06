YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da site içindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da site içindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

06.11.2023 07:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sitedeki bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaşüstü Mahallesi'nde site içindeki 14 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede maddi hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ekipler, yoğun duman nedeniyle apartmanın asansör ve yangın merdivenlerinin kontrolü yaparak havalandırmasını sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçtiDüğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldıSoğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı
Niğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandıNiğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
12:10
İkindi
14:54
Akşam
17:20
Yatsı
18:41

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Çelebi eczanesi
Ortahisar
Enis eczanesi
Ortahisar
Yurdum eczanesi
Ortahisar
İnanir eczanesi
Ortahisar
Çaykara eczanesi
Caykara
Merkez eczanesi
Macka
Sağlik eczanesi
Of
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.