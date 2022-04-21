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Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü

21.04.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü

Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.

Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.

T.U. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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