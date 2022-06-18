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Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

18.06.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da sahte alkollü içki ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlere yönelik çalışma kapsamında Ö.D'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 19 şişe sahte alkollü içki ve 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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