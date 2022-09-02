Trabzon'daki firmalar fındık ihracatının yüzde 33'lük kısmını gerçekleştirdi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki fındık sezonunda Trabzon'daki firmaların ülke genelindeki fındık ihracatının yüzde 33'lük kısmını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 fındık ihraç sezonunda ülke genelinden ihraç edilen fındık miktarında 341 bin 544 tona ulaşıldığını, karşılığında 1 milyar 987 milyon 874 bin 676 dolar tutarında döviz geliri elde edildiğini hatırlattı.

Sezonda birinciliği Trabzon'un göğüslediğini aktaran Cirav, "Trabzon toplam fındık ihracat miktarının yüzde 33'lük kısmını tek başına gerçekleştirdi. Trabzon'dan 114 bin 182 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 610 milyon 585 bin 618 dolar döviz girdisi sağlandı. Sezonda Trabzon'dan ihraç edilen fındık miktarında yüzde 16 oranında artış yaşandı. Trabzon'dan 61 farklı ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu." ifadelerini kullandı.

Cirav, pandemi nedeniyle dünya genelinde yüksek oranlı enflasyon ve talep daralmalarının yaşandığına işaret ederek, buna rağmen 341 bin tonun üzerinde fındık ihraç edilebilmesinin ihracatçının önemli bir başarısı olduğunu vurguladı.

Yeni sezon hasadının iyi başladığını ve verimli bir sezon olması temennisinde bulunan Cirav, şunları kaydetti:

"Geleneksel fındık ihraç pazarlarımız olan Avrupa ülkeleri ve diğer gelişmiş ülke pazarlarında yaşanmakta olan durgunluk ve resesyon ortamı alıcıları temkinli hareket etmeye zorlayacaktır. Mamul ürün üretiminde yaşanması muhtemel durgunluk, siparişlerde ertelemelere yol açabilecek ve bu sezon ister istemez talepte daralma oluşacaktır. Bu olumsuzluğa rağmen yeni sezondan yine de ümitliyiz. İhracatın 300 bin tonun üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Cumhurbaşkanımız fındık için çok iyi bir fiyat açıkladı ve bundan dolayı da üreticinin, ürünü pazara indirilmesinde aceleci davranmaması gerekiyor. "

Cirav, özellikle Karadeniz Bölgesi için altın değerinde olan fındıkta kaliteli ürün üretiminin teşvik edilmesi, bahçe bakım ve yenilemesi ile birim başına verimi artıracak üretime dönük destek politikaları geliştirilmesinin ihracata olumlu yansıyacağını vurguladı.

