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Trabzon'dan 1400 satıcının ürünü Trendyol ile pazarlanıyor

14.04.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'dan 1400 satıcının ürünü Trendyol ile pazarlanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trendyol iş birliğiyle başlatılan Yöresinden Ürünler Programı kapsamında Trabzon'dan 1400 satıcının ürünlerinin e-ticaret sistemi ile pazarlandığı bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Grubu Başkanı Çetin Çağlayan ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar başkanlığındaki heyet, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan'ı ziyaret etti.

Acar, burada yaptığı konuşmada, Yöresinden Ürünler Programı çerçevesinde Trabzon'dan 1400 satıcının ürünlerini ülkenin dört bir yanına pazarladıklarını ve bu sayının çok daha fazla olmasını beklediklerini belirterek, "Yörede üretilen irili ufaklı ürünleri müşterileriyle buluşturarak sadece işletme bazında değil, aile ekonomisi şekliyle de insanımızın gelirlerini artırmanın çabası içindeyiz. Özellikle de coğrafi işaretli ürünlere olan talep bu programla artıyor. Üretimi teşvik eden bu sistemle aile ve ülke ekonomisine kazanım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çağlayan da Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaf ile evinde kendi çapında gıda, giysi ve alet üretimi yapanların üretimlerini e-ticaret üzerinden tüketici ile buluşturduklarını, ticarete ve talebe konu olan her türlü satış için emin bir ulaşım sistemiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Eyyüp Ergan da sistemin başta fındık ve çay olmak üzere coğrafi işareti olsun olmasın çeşitli yöresel ürünlerden yapılan imalatların tüketimini artırdığını tespit ettiklerini, özellikle kırsal kesimde kendi geçimini sağlayabilecek şekilde üretim yapanların bu sistemi kullanarak gelirlerini artırdıklarını, bunun da köyden kente göçün önlenmesinde bile etkili olduğunu kaydetti.

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