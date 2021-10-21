Trabzon'dan Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 83 arttı

Trabzon'dan ocak-eylül döneminde Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 9 milyon 325 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, yılın 9 ayında, Afrika kıtasındaki 24 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Ocak-eylül döneminde Trabzon'dan yapılan ihracatın 9 milyon 325 bin 847 dolara ulaştığını belirten Kalyoncu, toplam 19 sektörde gerçekleşen ihracatın, geçen yılın 9 ayına kıyasla yüzde 83 arttığını vurguladı.

Kalyoncu, Türk mallarına Afrika ülkelerinden çok büyük ilgi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan bir makine için dahi Trabzon'un tercih edilmesi çok önemli. Trabzon'da üretilen bir makinenin Afrika bölgesine ulaşmasının Trabzonlu ihracatçılarımızın çok takdire şayan bir başarısıdır. Bu başarının sürdürülebilir olabilmesi için de herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin sadece vize sorununun çözülmesi yeterli olacaktır."

Trabzon'dan en çok ihracat yapılan ilk 3 Afrika ülkesinin Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır olduğunu aktaran Kalyoncu, "En yüksek oranlı artış Moritanya ve Mısır'a yapılan ihracatta yaşandı. Afrika ülkelerine en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler ise fındık, savunma sanayi ürünleri, taşıt yedek parçası ve makine olarak sıralandı." ifadelerini kullandı.

