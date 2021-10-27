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Trabzon'dan gelen heyet Diyarbakır'da Karadeniz rüzgarı estirdi

27.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'dan gelen heyet Diyarbakır'da Karadeniz rüzgarı estirdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Biriz, beraberiz, kardeşiz" etkinliği kapsamında Trabzon'dan gelen heyet ağırlandı.

Trabzon'un Ortahisar ile Diyarbakır'ın Yenişehir belediyeleri tarafından, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Karadeniz fotoğrafları sergisi açıldı, Karadeniz fıkraları kitabı ve yöreye özgü fular dağıtıldı.

İki kentin türkülerinin seslendirildiği programda, halk oyunları ekipleri horon oynadı, halay çekti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaptığı konuşmada, kendisi için özel olan iki kentin buluştuğu, kültürünün ve insanlarının temasının sağlandığı çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Trabzon ekibine teşekkür eden Beşikci, görevi vesilesiyle Türkiye'nin tüm bölgelerinde çalışma şansına sahip olduğunu dile getirdi.

Beşikci, "Her ilimizin farklı ilçelerinde, hatta her ilçemizin farklı mahallelerinde, köylerinde çok farklı kültürlerin, değerlerin yaşadığını gördüm. Bu 16 yıllık tecrübem bana şunu gösterdi ki bütün değerlerimiz, kültürel özelliklerimizin hepsi aynı özde filizlenen değerler." diye konuştu.

Kültürün, sanatın, sporun iyileştirici ve kaynaştırıcı özelliğine dikkati çeken Beşikci, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde insanlar yaklaşık 2 yıl kabuğuna çekilmek zorunda kaldı. Bu dönemde belki bir araya gelmeye, statlarda maç izlemeye, konserlerde beraber aynı ezgilere alkış tutmaya hasret kaldılar. Bu nedenle bugün burada büyük keyif aldığım, mutluluk duyduğum bu etkinlikte horon ile halay bir araya geldi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve kıymetli misafirlere teşekkür ediyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Genç de birlikte Türkiye olduklarını belirterek, "Bu birlikteliği bozmak isteyenlerin yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere Diyarbakırlı kardeşlerim imkan ve fırsat vermedi. O oyunu hep beraber bozduk, bozmaya de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine işaret etti.

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