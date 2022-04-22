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Trabzonlu belediye başkanının ‘Şikeci Fener’ tweeti Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! Peş peşe tepkiler…

22.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 6-0'üstünlüğüyle sonuçlanırken, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in attığı tweet, sarı - lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü. Tweet'inde Fenerbahçe'ye 'şikeci' diyen Genç, "şampiyon Trabzonspor ifadelerini kullandı.

Trabzonlu belediye başkanının ‘Şikeci Fener’ tweeti Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi! Peş peşe tepkiler…

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı - lacivertliler; karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, maçtan sonra sosyal medyadan yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Diego Rossi, Serdar Dursun (3), Enner Valencia ve Nazım Sangare kaydetti.

TWEET ATTI, ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe; galibiyetin coşkusunu yaşarken, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in attığı tweet sosyal medyada olay oldu.

'ŞİKECİ' İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

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Tweet'inde "Rize'de tiyatro başladı. Şikeci Fener 2.lik için hakemleri devreye soktu. O kartı ve penaltıyı Fener’in aleyhine ver de heykelini dikelim senin. Çok şükür bütün adaletsiz düzeni yenerek şampiyon oluyoruz. En büyük Trabzonspor. Şampiyon Trabzonspor." ifadelerini kullanan Genç'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde yayıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar ise Ahmet Metin Genç'e bu tweet sonrasında sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Trabzonspor
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