Trabzonspor 0 - 0 Cagliari

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serie A ekiplerinden Cagliari ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Bordo-mavililer, mücadelenin ilk yarısında hücumda etkili olsa da bunu skora yansıtamadı. İlk yarıda ayrıca Sosa’nın ayağından bir de penaltı kaçtı. Karadeniz ekibi ikinci yarıda zaman zaman etkili olsa da mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyaretten dönerken hain pusuda şehit edilen Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan’ı unutmadı. Karadeniz ekibi, Cagliari karşılaşmasına üstünde oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın fotoğrafının yer aldığı siyah forma sahaya çıktı. Ayrıca statta bulunan Trabzonspor taraftarları da terörü lanetledi.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI
Trabzonspor’un yeni transferleri Zargo Toure ile Majid Hosseini, İtalyan temsilcisine karşı ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Toure mücadeleye ilk 11’de başladı. Yedekte bekleyen Hosseini ise 62. dakikada Toure’nin yerine oyuna dahil oldu. Sol kasık fıtığı ameliyatı olan ve tedavisi devam eden golcü futbolcu Burak Yılmaz, maçta yer almadı.
TARAFTARLARDAN TAM DESTEK
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarını İstanbul’da da yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı’na oynanan Cagliari karşılaşmasına yaklaşık 30 bin kişi bordo-mavili taraftar geldi. Maç boyunca susmayan ve takımlarını destekleyen taraftarlar, tezahüratlarıyla susmadı. Taraftar ayrıca mücadelenin 61. dakikasında da klasikleşen tribün şovunu gerçekleştirdi.
PENALTI TARTIŞMASI
Karşılaşmanın 30. dakikasında Hugo Rodellega’nın ceza sahası içinde yer kalmasını hakem Suat Arslanboğa penaltı olarak nitelendirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman, penaltıyı Sosa’nın kullanmasını istedi. Bunun üzerine sinirlenen Rodellaga, topu penaltı noktasına bıraktı ve orta sahaya kadar gitti. Bordo-mavili taraftarlar da daha sonra morali bozulan Rodellega’ya tezahüratlarıyla destek oldu. Penaltıyı kullanan Sosa ise penaltıyı kaçırdı.
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