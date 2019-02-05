Trabzonspor 0 - 0 Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor'da 9. dakikada Abdülkadir'in ara pasında Ekuban kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Burak topun sahibi oldu.

23'te Ümraniye hücumunda Leandrinho gole yaklaştı ancak Hosseini son anda tehlikeyi uzaklaştırdı. 2 dakika sonra yine Leandrinho pozisyona girdi, bu kez de kaleci Arda topu uzaklaştırdı. Ataklarını sürdüren Ümraniyespor'da 36. dakikada Madinda'nın şutu üst direkten döndü ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Ümraniyespor hızlı başladı. Serbest vuruşta topu önünde bulan Leandrinho, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Hüseyin'den sekti. 50'de Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı frikikte Yusuf Yazıcı'nın vuruşu direkten döndü.

64'te yine Trabzonspor atağında Ekuban vurdu, Burak kalesinde devleşti. Maçın son anları adeta bir o kalede, bir bu kalede geçti. 86'da Ümraniye atağında sağ kanattan yapılan ortaya Atabey iyi vurdu, kaleci Arda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi. 1 dakika sonra Rodallega'nın vuruşu yandan auta giderken, 90. dakikada ise ön direkte mükemmel kafa vuran Atabey, Arda'ya takıldı ve maç 0-0 sona erdi.