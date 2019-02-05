Trabzonspor 0 - 0 Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor'da 9. dakikada Abdülkadir'in ara pasında Ekuban kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Burak topun sahibi oldu.
23'te Ümraniye hücumunda Leandrinho gole yaklaştı ancak Hosseini son anda tehlikeyi uzaklaştırdı. 2 dakika sonra yine Leandrinho pozisyona girdi, bu kez de kaleci Arda topu uzaklaştırdı. Ataklarını sürdüren Ümraniyespor'da 36. dakikada Madinda'nın şutu üst direkten döndü ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya Ümraniyespor hızlı başladı. Serbest vuruşta topu önünde bulan Leandrinho, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Hüseyin'den sekti. 50'de Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı frikikte Yusuf Yazıcı'nın vuruşu direkten döndü.
64'te yine Trabzonspor atağında Ekuban vurdu, Burak kalesinde devleşti. Maçın son anları adeta bir o kalede, bir bu kalede geçti. 86'da Ümraniye atağında sağ kanattan yapılan ortaya Atabey iyi vurdu, kaleci Arda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi. 1 dakika sonra Rodallega'nın vuruşu yandan auta giderken, 90. dakikada ise ön direkte mükemmel kafa vuran Atabey, Arda'ya takıldı ve maç 0-0 sona erdi.
TRABZONSPOR 0 - 0 ÜMRANİYESPOR
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen
Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artarslan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri (Dk. 61 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban
Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Recep Aydın (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Madinda (Dk. 46 Vasilogiannis), Diabang (Dk. 74 Atabey Çiçek), Leandrinho
Sarı kartlar: Dk. 50 Uğur Aygören (Ümraniyespor) Dk. 70 Ibanez (Trabzonspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında, kalesini terk eden Burak Öğür, Ekuban'ın önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
36. dakikada sağdan rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Serkan Göksu'nun pasında, penaltı noktası gerisinde Madinda'nın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.
45. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan pasında, ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Burak Öğür'ü geçen top yan direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada Rodallega'nın pasında savunmanın arkasında Ekuban'ın ceza alanı içinde yerden vuruşunda kaleci Burak Öğür, yatarak tehlikeyi önledi.
64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanındaki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.
87. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Atabey Çiçek'in kafa vuruşunda kaleci Arda Akbulut, sağ tarafına doğru yatarak topu çeldi.
90. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın soldan ortasında, Atabey Çiçek'in vuruşunda kaleci Arda Akbulut'un çeldiği top direğe çarparak kornere çıktı.
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