Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında üst sıraları hedefleyen Trabzonspor ile orta sıralarda mücadele eden Alanyaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. Nwakaeme, Rodallega ve Abdülkadir ile gol arayan ev sahibi ekibe kalesinde devleşen Haydar izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Trabzonspor ikinci yarının hemen başında Ekuban'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Rodallega direkten dönen topa tekrar vuruş yapınca penaltı golü iptal edildi. Alanyaspor 2 dakika sonra Djalma'nın asistinde Cisse'nin attığı golle öne geçti: 0-1.
Golden sonra kontra ataklarla etkili olan Alanyaspor, 68'de Villafanez'in ortasında yine Cisse ile golü bularak durumu 2-0'a getirdi. 81. dakikada Cisse hat-trick yapmaya çok yaklaştı ancak vuruşunda top direkten döndü.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 33 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 28 yaptı.
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