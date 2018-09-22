Trabzon'da nefes kesen maç

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Göztepe, 9 ve 28. dakikalarda Yasin Öztekin'in golleriyle bir anda 2-0'ı buldu.

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Trabzonspor penaltı kazandı. Titi'nin elle oynaması sonrası kazanılan penaltıyı Burak gole çeviremedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrede gol için bastıran Trabzonspor, 66'da VAR sisteminin uygulandığı pozisyon sonrası Burak Yılmaz ile farkı bire indirdi: 2-1.

Trabzonspor, beraberlik için tüm haklarıyla yüklenmeye başladı. 90+4'te Burak Yılmaz'ın şutu direkten dönerken, bir dakika sonra ise Rodallega topu ağlara gönderdi. Ancak VAR sisteminin uygulandığı pozisyon sonrası hakem Hüseyin Göçek golü iptal ve Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

TRABZONSPOR 1 - 2 GÖZTEPE

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi (Dk. 83 Olcay Şahan), Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 74 Nwakaeme), Amiri (Dk. 46 Rodallega), Burak Yılmaz

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan Öztürk, Castro, Halil Akbunar (Dk. 76 Tayfur Bingöl), Yasin Öztekin (Dk. 86 Gouffran), Jerome (Dk. 62 Deniz Kadah)