SPOR

Trabzon'da nefes kesen maç

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanda Trabzonspor'u Yasin Öztekin'in golleriyle 2-1 yendi. Trabzonspor'un tek golünü atan Burak Yılmaz, bir penaltı atışından ise yararlanamadı. Trabzonspor'un 90+5'te Rodallega ile bulduğu gol VAR sistemiyle iptal edildi.

Trabzon'da nefes kesen maç

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Göztepe, 9 ve 28. dakikalarda Yasin Öztekin'in golleriyle bir anda 2-0'ı buldu.

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Trabzonspor penaltı kazandı. Titi'nin elle oynaması sonrası kazanılan penaltıyı Burak gole çeviremedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci devrede gol için bastıran Trabzonspor, 66'da VAR sisteminin uygulandığı pozisyon sonrası Burak Yılmaz ile farkı bire indirdi: 2-1.

Trabzonspor, beraberlik için tüm haklarıyla yüklenmeye başladı. 90+4'te Burak Yılmaz'ın şutu direkten dönerken, bir dakika sonra ise Rodallega topu ağlara gönderdi. Ancak VAR sisteminin uygulandığı pozisyon sonrası hakem Hüseyin Göçek golü iptal ve Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

TRABZONSPOR 1 - 2 GÖZTEPE

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi (Dk. 83 Olcay Şahan), Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 74 Nwakaeme), Amiri (Dk. 46 Rodallega), Burak Yılmaz
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan Öztürk, Castro, Halil Akbunar (Dk. 76 Tayfur Bingöl), Yasin Öztekin (Dk. 86 Gouffran), Jerome (Dk. 62 Deniz Kadah)

GOLLER: Dk. 8 ve 28 Yasin Öztekin (Göztepe) Dk. 66 Burak Yılmaz (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 Traore, Dk. 61 Borges, Dk. 88 Titi, Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 38 Amiri, Dk. 73 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Castro'nun pasında, arka direkte boş durumdaki Yasin Öztekin, topu filelere gönderdi: 0-1.
DAKİKA 28: Konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Halik Akbunar'ın sağdan ortasında, savunmanın arkasında Yasin Öztekin'in gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği topu Onur Recep Kıvrak kontrol edemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
DAKİKA 42: Amiri'nin pasında, ceza alanı sağ tarafında Burak Yılmaz'ın içeriye çıkarmak istediği topa savunmada Titi elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
DAKİKA 43: Trabzonspor, penaltı atışından yararlanamadı. Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Beto, yerden sol tarafına gelen topu yatarak önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 50: Onazi'nin şutunda savunmadan seken top bir anda kaleci Beto ile karşı karşıya bulunan Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda Beto, topu kontrol etti.
DAKİKA 66: Rodallega'nın pasında, savunmanın arkasındaki Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı topu Burak Yılmaz, altı pas çizgisi üzerinden dokunarak filelere gönderdi. Yardımcı hakemin Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu nedeniyle ofsayt bayrağı kaldırmasının ardından Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol kararı verdi: 1-2.
DAKİKA 84: Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Nwakaeme'nin şutunda, çizgi önünde Wallaca Reis'in müdahale ettiği topa kaleci Beto sahip oldu.
DAKİKA 90+3: Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'ın yükselerek kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.
DAKİKA 90+4: Trabzonspor'un golü VAR uygulamasıyla iptal edildi. Nwakaeme'nin soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın indirdiği topu Rodallega, yerden bir vuruşla filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Konya deplasmanda güldüKonya deplasmanda güldü
Ankaragücü 10 kişiyle güldüAnkaragücü 10 kişiyle güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor - Göztepe yasin öztekin burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Barcelona, Türk yıldızın peşinde!

Barcelona, Türk yıldızın peşinde!

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Talisca şova devam ediyor!

Talisca şova devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 9 yorum
bunlarda fener gibi oldular galatasarayı yenince kendilerini şampiyon sanıyorlar
beter ol trabzon bir maç kazanınca havaya girmiştiniz ne oldu havanız söndü
beter ol futbol teröristi trabdon! tt arenaya annenizi alın gelin
Küme düşme mücadelesinde trabzonspora başarılar
Ellere var bize yok
Burak Yılmaz'ı oynatan kafa yenilgiyi yüzde yüz hakettinin Ünal istifa lütfen
Ohhhh olsun Gs maçından sonra Bi yerleri kalkmıştı
100 yıllık süper ligde bir ilk onbir futbolcunun onbiride külübünü satmıştır. yanlış anlaşılmasın maçı satmadılar külünübü sattılar. yılanın birinci başı onur kıvrak ikinci başı burak yılmaz. yılanın yavrularıda yusuf yazıcı ve abdulkadir
Bu var o kadar iyiyse neden avrupanin cogu liginde uefa ve s.liginde uygulanmiyor futbol hatalar oyunudur bence var futbolu zevksiz kiliyor ve paranoyak yapiyor insani gol mu degil mi diye
Diğer Haberler
Trabzon'da nefes kesen maç

Trabzon'da nefes kesen maç

Konya deplasmanda güldü

Konya deplasmanda güldü

Ankaragücü 10 kişiyle güldü

Ankaragücü 10 kişiyle güldü

Başakşehir, Adebayor'a rağmen lider

Başakşehir, Adebayor'a rağmen lider

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fırat Aydınus'un FB - BJK derbi karnesi)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fırat Aydınus'un FB - BJK derbi karnesi)

Fırat Aydınus'un ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Fırat Aydınus'un ligdeki 11. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.