Trabzon'da nefes kesen maç

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Göztepe, 9 ve 28. dakikalarda Yasin Öztekin'in golleriyle bir anda 2-0'ı buldu.
Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Trabzonspor penaltı kazandı. Titi'nin elle oynaması sonrası kazanılan penaltıyı Burak gole çeviremedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci devrede gol için bastıran Trabzonspor, 66'da VAR sisteminin uygulandığı pozisyon sonrası Burak Yılmaz ile farkı bire indirdi: 2-1.
Trabzonspor, beraberlik için tüm haklarıyla yüklenmeye başladı. 90+4'te Burak Yılmaz'ın şutu direkten dönerken, bir dakika sonra ise Rodallega topu ağlara gönderdi. Ancak VAR sisteminin uygulandığı pozisyon sonrası hakem Hüseyin Göçek golü iptal ve Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.
TRABZONSPOR 1 - 2 GÖZTEPE
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi (Dk. 83 Olcay Şahan), Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 74 Nwakaeme), Amiri (Dk. 46 Rodallega), Burak Yılmaz
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Traore, Borges, Alpaslan Öztürk, Castro, Halil Akbunar (Dk. 76 Tayfur Bingöl), Yasin Öztekin (Dk. 86 Gouffran), Jerome (Dk. 62 Deniz Kadah)
GOLLER: Dk. 8 ve 28 Yasin Öztekin (Göztepe) Dk. 66 Burak Yılmaz (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 Traore, Dk. 61 Borges, Dk. 88 Titi, Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 38 Amiri, Dk. 73 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Castro'nun pasında, arka direkte boş durumdaki Yasin Öztekin, topu filelere gönderdi: 0-1.
DAKİKA 28: Konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Halik Akbunar'ın sağdan ortasında, savunmanın arkasında Yasin Öztekin'in gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği topu Onur Recep Kıvrak kontrol edemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
DAKİKA 42: Amiri'nin pasında, ceza alanı sağ tarafında Burak Yılmaz'ın içeriye çıkarmak istediği topa savunmada Titi elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
DAKİKA 43: Trabzonspor, penaltı atışından yararlanamadı. Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Beto, yerden sol tarafına gelen topu yatarak önledi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 50: Onazi'nin şutunda savunmadan seken top bir anda kaleci Beto ile karşı karşıya bulunan Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda Beto, topu kontrol etti.
DAKİKA 66: Rodallega'nın pasında, savunmanın arkasındaki Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı topu Burak Yılmaz, altı pas çizgisi üzerinden dokunarak filelere gönderdi. Yardımcı hakemin Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu nedeniyle ofsayt bayrağı kaldırmasının ardından Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol kararı verdi: 1-2.
DAKİKA 84: Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Nwakaeme'nin şutunda, çizgi önünde Wallaca Reis'in müdahale ettiği topa kaleci Beto sahip oldu.
DAKİKA 90+3: Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'ın yükselerek kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.
DAKİKA 90+4: Trabzonspor'un golü VAR uygulamasıyla iptal edildi. Nwakaeme'nin soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın indirdiği topu Rodallega, yerden bir vuruşla filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti.
Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!
Karius'a kötü haber! Süper Lig'in en yakışıklısı bakın kim çıktı
F.Bahçe'yi yıkan isim sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a dev fark!
Galatasaray Martin Linnes ile masaya oturacak
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Okuyucu Yorumları 9 yorum