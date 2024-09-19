SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor 1 puanı son dakikada aldı!! Süper Lig'in erteleme maçında bordo-mavililer Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı!

Trabzonspor 1 puanı son dakikada aldı!! Süper Lig'in erteleme maçında bordo-mavililer Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 22:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Şenol Güneş'in öğrencileri puanını 4'e yükseltti. Konuk ekip ise puanını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

TRABZONSPOR MÜTHİŞ DÖNDÜ

397868_TRABZONSPOR-SUPER-LIG’IN-3’UNCU-HAFTASI

Trabzonspor'un müthiş bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmaya Kayserispor hızlı başladı.

Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında maça tutunan Bordo mavililer 99. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Stefano Denswil'in golleriyle maçın skorunu belirledi.

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

GX2qMjDXwAAZ9SN

Teknik direktör Şenol Güneş son müsabakasına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Edin Visca'nın yerine Cihan Çanak'a, statü gereği oynayamayan Simon Banza'nın yerine ise Draguş'a forma verdi.

Karadeniz ekibinde 6 futbolcu takımda yer alamadı. Kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçi kadroda bulunmadı.

NWAKAEME, BİR AY SONRA OYNADI

Screenshot_1

Trabzonspor'un sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sakatlığının düzelmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

En son 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Nwakaeme, 1 ayı aşkın süre sonra Kayserispor maçıyla tekrar kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuyu ikinci yarının başında sahaya sürdü.

SAVIC DEVAM EDEMEDİ

stefan-savic-trabzonspor-2024-2025-1724405742-146054

Papara Park'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Stefan Savic sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Tecrübeli oyuncu 14. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Şenol Güneş Kayserispor Trabzonspor
En Çok Okunan Haberler
%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

F.Bahçe'nin şikayetleri üzerine G.Saray'dan cevap!

F.Bahçe'nin şikayetleri üzerine G.Saray'dan cevap!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yıldız göndermesi!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yıldız göndermesi!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.