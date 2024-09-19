Trabzonspor 1 puanı son dakikada aldı!! Süper Lig'in erteleme maçında bordo-mavililer Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

TRABZONSPOR MÜTHİŞ DÖNDÜ

Trabzonspor'un müthiş bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmaya Kayserispor hızlı başladı.

Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında maça tutunan Bordo mavililer 99. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Stefano Denswil'in golleriyle maçın skorunu belirledi.

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Teknik direktör Şenol Güneş son müsabakasına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Edin Visca'nın yerine Cihan Çanak'a, statü gereği oynayamayan Simon Banza'nın yerine ise Draguş'a forma verdi.

Karadeniz ekibinde 6 futbolcu takımda yer alamadı. Kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçi kadroda bulunmadı.

NWAKAEME, BİR AY SONRA OYNADI

Trabzonspor'un sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sakatlığının düzelmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

En son 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Nwakaeme, 1 ayı aşkın süre sonra Kayserispor maçıyla tekrar kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuyu ikinci yarının başında sahaya sürdü.

SAVIC DEVAM EDEMEDİ

Papara Park'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Stefan Savic sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Tecrübeli oyuncu 14. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı.