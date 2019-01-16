Trabzonspor 2 - 1 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Ekuban ile 63. dakikada Rodallega'dan geldi. Balıkesir Baltok'un tek sayısını ise 46. dakikada Nizamettin kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok karşısında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve Rodallega'ya bu maçta da forma veren Karaman, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de Ekuan, Batuhan ve Kamil Ahmet'i tercih etti.

21 KİŞİLİK KADRONUN 14'Ü ALTYAPIDAN

Trabzonspor'un Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.

6 YENİ GENÇ DE 21 KİŞİLİK KADRODA ŞANS BULDU

Bu arada Trabzonspor'da devre arasında A takım kadrosuna alınan isimlerden olan Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş ile Tayyip Ebrar Cumur Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.