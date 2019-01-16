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Trabzonspor 2 - 1 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.01.2019 22:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor avantajı kaptı! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesir Baltok'u konuk eden bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesı avantaj elde etti.

Trabzonspor 2 - 1 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesir Baltok'u konuk etti. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Ekuban ile 63. dakikada Rodallega'dan geldi. Balıkesir Baltok'un tek sayısını ise 46. dakikada Nizamettin kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak tarihinde Balıkesir'de oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı.
45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

İkinci yarı

48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.

Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Erbil xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 56 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Ibanez dk. 78 x), Ekuban xxx (Berkay Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega xxx
Balıkesir Baltok: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz xx, Uğur (Okan dk. 67 x), Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe x (Sedat dk. 76 x), Kethevoama x (Ali Doğan dk. 46 x), Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x
Goller: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor)
Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok karşısında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıktı. Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Abdülkadir Ömür, Yusuf ve Rodallega'ya bu maçta da forma veren Karaman, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Sosa ve Nwakaeme'nin yokluğunda ilk 11'de Ekuan, Batuhan ve Kamil Ahmet'i tercih etti.

21 KİŞİLİK KADRONUN 14'Ü ALTYAPIDAN

Trabzonspor'un Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.

6 YENİ GENÇ DE 21 KİŞİLİK KADRODA ŞANS BULDU

Bu arada Trabzonspor'da devre arasında A takım kadrosuna alınan isimlerden olan Berkay Sefa Kara, Behlül Aydın, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş ile Tayyip Ebrar Cumur Balıkesirspor Baltok maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 23

Balıkesirspor Baltok maçı kadrosunda altyapıdan yetişen 14 oyuncusuna yer veren bordo-mavililerde genç oyuncuların takımda şans bulmalarıyla birlikte yaş ortalaması da düştü. Bordo-mavililerin Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunun yaş ortalaması 23 oldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Balıkesirspor Baltok maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maçın hafta içi geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Balıkesir Baltok Ziraat Türkiye Kupası

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