Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun ikinci haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. 21'de Ekuban, Mina ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor cephesi penaltı beklerken, hakem Koray Gençerler ise oyunu devam ettirdi.
Dakikalar 26'yı gösterdiğinde ise bu kez Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına şık hareketlerle giren Fofana'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Gol için bastıran Trabzonspor'da 40. dakikada frikikte Farnolle'ü geçemeyen Sosa, 4 dakika sonra asisti yaptı ve Abdülkadir Ömür attığı golle Trabzonspor'u devreye 1-0 önde götürdü.
Trabzonspor, ikinci yarıda daha çok kontra ataklarla gol aradı. 54'te Pereira'nın ortasında Nwakaeme kötü bir kafa vuruşu yapınca mutlak gol kaçtı. 64. dakikada ise bu kez Nwakaeme'nin ortasına yükselen Sörloth dokunamadı.
Beraberlik için bastıran Malatyaspor'da 70'te Fofana'nın vuruşu savunmadan sekip direkten kornere çıktı. 76. dakikada ise Gökhan Töre'nin pasında son anda Hüseyin araya girerek maçın 1-1'e gelmesini önledi.
Trabzonspor bu pozisyondan 1 dakika sonra ise ikinci golü buldu. Atağa başlatan isim olan Pereira, Yusuf Sarı'dan aldığı pası düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da aynı kadroyu sahaya sürdü. Daha önce Sparta Prag maçının ardından 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında bazı oyuncuları dinlendiren Karaman, bu kez aynı 11'e görev verdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi maç kadrosunda yer almadı.
KAPALI GİŞE
Trabzonspor'un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Yeni Malatyaspor maçında da gösterdi. Karşılaşmanın biletleri hemen tükenirken tribünlerin tamamı doldu.
STURRIDGE TRİBÜNDE
Trabzonspor'da bugün imza töreni düzenlenen İngiliz golcü Daniel Sturridge, Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Lisansı çıkartılan oyuncu, Yeni Malatyaspor müsabakasını tribünden izledi.
AĞAOĞLU, CEMİL USTA'NIN EŞİYLE İZLEDİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kendi sahalarında ilk karşılaşma olan Yeni Malatyaspor mücadelesini, protokol tribünden, sezona adı verilen efsanevi futbolculardan 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'nın eşi Serpil Usta ile izledi.
EMİNE BULUT UNUTULMADI
Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları sahaya siyah pankart ile çıktı. Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başladı.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün, eski stada ismi verilen Hüseyin Avni Aker'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.
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