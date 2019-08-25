Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor

Beraberlik için bastıran Malatyaspor'da 70'te Fofana'nın vuruşu savunmadan sekip direkten kornere çıktı. 76. dakikada ise Gökhan Töre'nin pasında son anda Hüseyin araya girerek maçın 1-1'e gelmesini önledi.

Trabzonspor, ikinci yarıda daha çok kontra ataklarla gol aradı. 54'te Pereira'nın ortasında Nwakaeme kötü bir kafa vuruşu yapınca mutlak gol kaçtı. 64. dakikada ise bu kez Nwakaeme'nin ortasına yükselen Sörloth dokunamadı.

Gol için bastıran Trabzonspor'da 40. dakikada frikikte Farnolle'ü geçemeyen Sosa, 4 dakika sonra asisti yaptı ve Abdülkadir Ömür attığı golle Trabzonspor'u devreye 1-0 önde götürdü.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde ise bu kez Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına şık hareketlerle giren Fofana'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun ikinci haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. 21'de Ekuban, Mina ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor cephesi penaltı beklerken, hakem Koray Gençerler ise oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor bu pozisyondan 1 dakika sonra ise ikinci golü buldu. Atağa başlatan isim olan Pereira, Yusuf Sarı'dan aldığı pası düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

dakikada Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu maçın sonucunu ilan eden isim oldu ve Trabzonspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

dakikada Ekuban'ın pasında soldan kaleci Farnolle'yi geçerek son çizgiye inen Sörloth, topu gerideki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. dakikada Donald'ın pasında, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Fofana'nın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Farnolle, topu üsten kornere gönderdi. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın soldan ortasında, arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da aynı kadroyu sahaya sürdü. Daha önce Sparta Prag maçının ardından 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında bazı oyuncuları dinlendiren Karaman, bu kez aynı 11'e görev verdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi maç kadrosunda yer almadı.

KAPALI GİŞE

Trabzonspor'un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Yeni Malatyaspor maçında da gösterdi. Karşılaşmanın biletleri hemen tükenirken tribünlerin tamamı doldu.