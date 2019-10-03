Fırtına Basel'i elinden kaçırdı!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maç gününde Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Basel, 20. dakikada Silvan Widmer'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, 26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın frikik golüyle skoru eşitledi. 65. dakikada oyuna giren Jose Sosa 78. dakikada üstünlüğü getirirken, Basel 80. dakikada Stocker ile eşitliği yakaladı ve maçtan 1 puanla ayrıldı. TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNİN PERDE ARKASI Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 1'e yükseltti. Basel ise 4 puana çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maç gününde Trabzonspor, sahasında Krasnodar'ı ağırlayacak. Basel ise Getafe'yi konuk edecek. MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. İKİNCİ YARI 51. dakikada Sörloth'ün aşırdığı top arka tarafta müsait pozisyonda olan Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada Stocker'ın kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Okafor, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 2-2 Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello xxx, Alessandro Costanzo xxx, Matteo Passeri xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Avdijaj xx (Nwakaeme dk.46 xx), Sturridge xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Sörloth xx (Sosa dk. 65 x)

Basel: Omlin xx, Widmer xx, Eray Cömert xx, Alderete xx, Petretta xx, Frei xx, Xhaka xx, Bua xx, Zuffi x (Okafor dk. 65 xx), Stocker x, Ademi x (Cabral dk. 70 x)

Goller: Widmer (dk. 20), Okafor (dk. 80) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25), Sosa (dk. 78) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha, Frei, Petretta, Stocker (Basel)

MAÇTAN NOTLAR UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı. Karşılaşma öncesi basın toplantısında, ağrıları olan oyuncuları dinlendireceğinin mesajını veren teknik direktör Ünal Karaman, Sosa, Nwakaeme, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira'yı kulübede oturttu. Karaman, Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan'ı, Nwakaeme'nin yerine Sturridge'i, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Avdijaj'ı, Pereira'nın yerine de Campi'yi oynattı. SAVUNMA KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK Karaman, Beşiktaş maçındaki savunma kurgusunu değiştirdi. Sağ bekte stoper Hüseyin Türkmen'i görevlendiren Karaman, savunmanın göbeğinde Hosseini'nin yanında Campi'yi oynattı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Ogenyi Onazi kadroda yer almadı. Trabzonspor'da Sosa ve Pereiara'nın yokluğunda takım kaptanı olarak 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır sahaya çıktı.

STURRIDGE İLK KEZ Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK karşılaşması öncesi sözleşme imzaladığı ancak antrenman eksikliği ve sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı sonrası Beşiktaş maçının son bölümlerinde oyuna dahil ettiği golcü oyuncuyu bu kez 11'de görevlendirdi. Sturidge, ailesini de bu maçı izlemek için Trabzon'a davet etti. TESİSLERDEN KONVOYLA GELDİLER Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan bordo-mavili kafileyi, taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlarla uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti. MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ Basel maçı öncesi yönetim kurulu tarafından misafir takım yönetimine yemek verildi. Yemekte asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve Dursun Ali Sakarya hazır bulunurken, misafir takım Basel'in üst yöneticisi Rolan Henri, yönetim kurulu üyeleri Alexander Stahelin, Barbara Bigler, sportif koordinatör Philipp Kauffman ve UEFA Delegesi Robert Kispal da yer aldı.