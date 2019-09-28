SPOR

Trabzon'dan 3 temmuz için çarpıcı başvuru!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın şike süreciyle ilgili kararının hukuka aykırı olduğunun tescillenmesi talebiyle İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Trabzon'dan 3 temmuz için çarpıcı başvuru!

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin şampiyon tamamladığı ve şike soruşturmasının yaşandığı 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedilmesiyle ilgili İsviçre Federal Mahkemesine başvuruda bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesine, CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre Federal Mahkemesine yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen hükmün hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynı puana sahip Trabzonspor'un gol averajıyla önünde şampiyon olmuştu. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin şike sonucu şampiyon olduğunu iddia ederek, olayı Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA ve son olarak da CAS'a taşımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor isviçre federal mahkemesi

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