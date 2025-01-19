Trabzonspor 238 gün sonra Sivasspor karşısında ilk peşinde!

Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.

EN SON GEÇEN SEZON YAŞAMIŞTI

Trabzonspor, en son üst üste galibiyeti geçen sezonun sonunda yaşamıştı.

Ligin son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0, evinde Ankaragücü'nü 4-2 yenen bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024'ten itibaren iki maç üst üste kazanmaya hasret kaldı.

Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u yenmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.

Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.