Trabzonspor 3-0 Gaziantep FK

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Djaniny ve 45. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise 15 puanla 14. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1 - Trabzonspor: 33

2 - Hatayspor: 26

3 - Konyaspor: 26

4 - Alanyaspor: 24

5 - Fenerbahçe: 23

6 - Karagümrük: 22

7 - Başakşehir: 21

8 - Galatasaray: 21

9 - Beşiktaş: 21

ABDULLAH AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, ligde en son Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Arda Akbulut'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, Bakasetas'ın yokluğunda Cornelius'a görev verdi.

Cezalı Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Koita ve Abdulkadir Parmak, kadroda yer almadı.

ERCE KARDEŞLER, ISINIRKEN SAKATLANDI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda esame listesine yazılan Erce Kardeşler, ısınırken sakatlandı.

Sağ ayak arka adalesini tutarak sahayı terk eden Erce Kardeşler'in yerine kaleye Arda Akbulut geçti. Yedek kaleci olarak da Muhammet Taha Tepe kadroya dahil edildi.

Arda, en son 13 Şubat 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanılan kupa karşılaşmasında forma giymişti. Bordo-mavili futbolcu, 648 gün sonra takımının kalesini korudu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık bandını Abdülkadir Ömür taktı.

BRUNO PERES KADRODA

Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan sağ bek Bruno Peres, tedavisinin ardından 3 maç sonra takıma döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil ettiği Peres'i yedek kulübesinde oturturken, sağ bekte yine Dorukhan'a görev verdi.

GAZİANTEP FK'DA KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Gaziantep FK atağında Dicko, 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, VAR ile görüştükten sonra devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN HARİKA GOL

Trabzonspor'da 16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir Ömür, şık bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

DJANINY SOL KÖŞEYE BIRAKTI

dakikada gelişen Trabzonspor kontratağında ceza sahasının içinde topla buluşan Djaniny, kalecinin yanından sol köşeye yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

GAZİANTEP PENALTI BEKLEDİ, TRABZONSPOR 3. GOLÜ ATTI

Öte yandan 45. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Dicko, ceza sahası içerisinde Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa devam kararı verdi ve pozisyonun devamında Trabzonspor, Cornelius ile 3. golü buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10' dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14' dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

19' dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

42' dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0

45' dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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