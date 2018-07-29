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Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor (Hazırlık maçı)

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.07.2018 23:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor, kuruluşunun 51. yılı kapsamında Samsunspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, ilk yarıda gol bulamamasına karşın ikinci yarıda açıldı ve sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor (Hazırlık maçı)

Trabzonspor, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile oynadığı dostluk maçını 3-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 63. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Amiri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kaleci Furkan Köse'nin üzerinden filelere gitti: 1-0

  1. dakikada Trabzonspor, 2. golü buldu. Bu kez Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Amiri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0

  2. dakikada Trabzonspor, bir gol daha buldu. Savunmadan kaptığı topla kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kalan Muhammet Beşir, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ejder Yapıcı, Aykut Küçük
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Pereira (Dk. 79 Semih Karadeniz), Hüseyin Türkmen (Dk. 78 Yüksel Şişman), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Novak), Ibanez (Dk. 74 Cafer Tosun), Kucka (Dk. 73 Sami Can Özkan), Onazi (Dk. 64 Batuhan Artarslan), Sosa (Dk. 46 Muhammet Beşir), Abdülkadir Parmak (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Olcay Şahan (Dk. 46 Amiri - Dk. 87 Ahmet Hakan Sevinç), Rodallega (Dk. 46 Sheidaev - Dk. 87 Ali Han Tunçer)
Samsunspor: Furkan Köse, Erhan Kartal (Dk. 85 Berat Boz), Ercan Yazıcı (Dk. 76 Nuri Terliksiz), Şahin Şafakoğlu, Canberk Dilaver, Ramazan Çevik (Dk. 81 Metincan Cici), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Okan Dernek), Enes İslam İlkin (Dk. 46 İrfan Başaran), İlyas Kubilay Yavuz, Çağrı Ortakaya (Dk. 81 Bilal Gülden), Bahattin Köse (Dk. 46 Erhan Şentürk)
Goller: Dk. 63 Pereria, Dk. 72 Amiri, Dk. 89 Muhammet Beşir (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 67 Erhan Kartal (Samsunspor)

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Trabzonspor samsunspor hazırlık maçı

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