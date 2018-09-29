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Fırtına gibi geri döndüler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 geriden gelerek 4-2'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Burak Yılmaz (2) ve Rodallega (2) atarken, Kasımpaşa'nın sayılarını Eduok ve Trezeguet kaydetti.

Fırtına gibi geri döndüler!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. 90 dakikası büyük heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısında top bir Trabzonspor bir Kasımpaşa kalesindeydi. 2. dakikada Kasımpaşa'da Eduok'un sert şutu auta gitti. Trabzonspor'da ise 9'da Abdülkadir ve 12. dakikada ise Burak Yılmaz'ın pozisyonlarında Kasımpaşa savunması gole izin vermedi.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Trabzonspor, Pereira ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Kasımpaşa 30. dakikada Eduok'un nefis plasesiyle 1-0 öne geçti. Sosa'nın faul itirazı üzerine VAR'a giden hakem golü nizami olarak değerlendirdi.

Kasımpaşa 7 dakika sonra bir gol daha buldu. Diagne'nin pasında Onur'la karşı karşıya kalan Trezeguet, Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi. Toparlanan Trabzonspor, 43. dakikada Pereira'nın ortasında Burak Yılmaz'ın kafasıyla devreye 2-1'in moraliyle gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor, 50. dakikada penaltı kazandı. Ancak hakem VAR kararı sonrası pozisyonu serbest vuruş olarak değiştirdi. Topun başına geçen Rodallega sert bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

Rüzgarı arkasına alan Trabzonspor, 72'de yine frikikten harika bir gol atan Rodallega ve 74'te Burak Yılmaz'ın sayılarıyla 2-0 geriden geldiği maçı 4-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10 yaparken, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

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