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Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

30.08.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma’ya elenerek Süper Lig’e dönen Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıktı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk kez liderlik koltuğuna oturma başarısı gösterdi.

17 SEZON SONRA BİR İLK

Trabzonspor, deplasmanda komşusu Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna 3’te 3 yaparak başladı. Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk defa bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanma başarısı gösterdi.

NWAKAEME BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig’in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1’er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, 3’te 3 yaptı. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz’ı da yakalamış oldu. Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor
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