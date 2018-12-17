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Trabzonspor 82 hafta sonra ilk 4’te

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.12.2018 10:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 2-0 önde olduğu maçta deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak üçüncülük fırsatını tepen Trabzonspor, puanını 26’ya yükselterek, ligde 82 hafta sonra ilk 4’te yer aldı.

Trabzonspor 82 hafta sonra ilk 4’te

Spor Toto Süper Lig’de son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan ancak bu sezon özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ile yükselişe geçen bordo-mavililer, 16’ncı hafta itibariyle 26 puana ulaştı, averaj ile eş puana sahip olduğu Beşiktaş’ın gerisinde, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un önünde 4’üncü sıraya yerleşti.

82 HAFTA SONRA İLK 4’TE, 265 HAFTADIR ZİRVEYE HASRET

Lig takviminde son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet sonrası averajla 4’üncülük koltuğuna oturan Trabzonspor, 16’ncı haftada Beşiktaş karşısında üçüncülük fırsatını tepti ancak ligde 82 hafta sonra ilk 4’te yer aldı. En son 2010-11 sezonun 29’uncu haftasında zirveyi gören bordo-mavililer, 2011-12 sezonundaki Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu da dahil ligde son 265 haftadadır ise zirve hasreti çekiyor.

BU SEZON EZELİ REKABETTE EN İYİSİ TRABZONSPOR

Trabzonspor, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı aralarında oynadıkları maçlarda üstünlük kurdu. Fenerbahçe’yi 2-1, Galatasaray’ı 4-0 mağlup eden ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bu sezon ezeli rakipleri karşısında 7 puan toplayarak en iyi performans sergileyen takım oldu. Fenerbahçe ile 1-1, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan ve Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş 5 puan toplarken, Beşiktaş ile 1-1, Galatasaray ile 2-2 berabere kalıp Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 2 puan elde etti. Beşiktaş’a 1-0, Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray ise tek puanı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta hanesine yazdırarak bu 4 takımın rekabetinde en az puan toplayan takım oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş

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