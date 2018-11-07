Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Bursa maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamayan Abdülkadir Ömür’den iyi haber geldi. O gece çok iyi bir oyun ortaya koyarak sahanın yıldızı haline gelen genç yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yine sakatlığı sebebiyle Bursaspor mücadelesinde mecburen dinlendirilen Yusuf Yazıcı’nın da antrenmanlara devam etmesi, cuma günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor müsabakasına yetişme olasılığını artırdı. Yine de elbette son kararı perşembe günkü son antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman verecek.
(FANATİK)
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