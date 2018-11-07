SPOR

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Bursa maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamayan Abdülkadir Ömür’den iyi haber geldi.

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Bursa maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamayan Abdülkadir Ömür’den iyi haber geldi. O gece çok iyi bir oyun ortaya koyarak sahanın yıldızı haline gelen genç yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yine sakatlığı sebebiyle Bursaspor mücadelesinde mecburen dinlendirilen Yusuf Yazıcı’nın da antrenmanlara devam etmesi, cuma günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor müsabakasına yetişme olasılığını artırdı. Yine de elbette son kararı perşembe günkü son antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman verecek.

(FANATİK)

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiasıTrabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesiTrabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Abdülkadir Ömür

En Çok Okunan Haberler

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Hamza Hamzaoğlu Sivasspor'un başına geçiyor

Hamza Hamzaoğlu Sivasspor'un başına geçiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Karaman takım arkadaşlarını solladı

Ünal Karaman takım arkadaşlarını solladı

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası

Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası

Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesi

Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesi

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!

Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?

Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.