Trabzonspor'a Alanyaspor maçında ikinci şok! Filip Novak sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşandı.Müsabakanın 41. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Yıldız isim oyuna devam edemezken yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna girdi.
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