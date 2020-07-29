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Trabzonspor'a Alanyaspor maçında ikinci şok! Filip Novak sakatlandı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Ekuban ve Novak sakatlandı. Oyunu sedye ile terk eden Novak hastaneye götürüldü.

Trabzonspor'a Alanyaspor maçında ikinci şok! Filip Novak sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşandı.Müsabakanın 41. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Yıldız isim oyuna devam edemezken yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna girdi.

NOVAK DA SAKATLANDI

  1. dakikada sakatlanan Filip Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu. Novak başına aldığı darbe sonrası sahayı sedye ile terk etti. Yıldız isim hastaneye götürüldü.
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