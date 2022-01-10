Trabzonspor'a büyük şok! Yıldız golcünün sakatlığı ciddi

Lider Trabzonspor'a golcü futbolcusu Djaniniy'den kötü haber geldi. Afrika Kupası için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na katılan yıldız futbolcu sakatlandı.
Fanatik'in haberine göre, Yıldız forvetin sol baldırında yırtık olduğu bilgisi kulübe iletilirken, detaylı kontroller Trabzon’da yapılacak. Djaniny’in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ancak bu süre yırtığın durumuna göre 2 ayı da bulabilir. Başarılı hücumcunun sakatlığı düşünülenden ciddi çıkarsa, forvet hattında alternatif oluşturabilecek yerli bir ismin transferi gündeme gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum