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Trabzonspor'a büyük şok! Yıldız golcünün sakatlığı ciddi

10.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Kupası için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na katılan ancak daha sonra sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Djaniny, hafta içinde Trabzonspor'a geri dönecek. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun sol baldırındaki yırtığın durumuna göre sahalara geri dönmesi 2 ayı da bulabilir.

Trabzonspor'a büyük şok! Yıldız golcünün sakatlığı ciddi
Djaniny

Djaniny

YBA Yeşil Burun Adaları
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Lider Trabzonspor'a golcü futbolcusu Djaniniy'den kötü haber geldi. Afrika Kupası için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na katılan yıldız futbolcu sakatlandı.

SAKATLIĞI 2 AYI BULABİLİR

Fanatik'in haberine göre, Yıldız forvetin sol baldırında yırtık olduğu bilgisi kulübe iletilirken, detaylı kontroller Trabzon’da yapılacak. Djaniny’in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ancak bu süre yırtığın durumuna göre 2 ayı da bulabilir. Başarılı hücumcunun sakatlığı düşünülenden ciddi çıkarsa, forvet hattında alternatif oluşturabilecek yerli bir ismin transferi gündeme gelecek.

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Trabzonspor
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