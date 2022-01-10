Trabzonspor'a büyük şok! Yıldız golcünün sakatlığı ciddi

Lider Trabzonspor'a golcü futbolcusu Djaniniy'den kötü haber geldi. Afrika Kupası için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na katılan yıldız futbolcu sakatlandı.

SAKATLIĞI 2 AYI BULABİLİR

Fanatik'in haberine göre, Yıldız forvetin sol baldırında yırtık olduğu bilgisi kulübe iletilirken, detaylı kontroller Trabzon’da yapılacak. Djaniny’in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ancak bu süre yırtığın durumuna göre 2 ayı da bulabilir. Başarılı hücumcunun sakatlığı düşünülenden ciddi çıkarsa, forvet hattında alternatif oluşturabilecek yerli bir ismin transferi gündeme gelecek.

