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Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Stoper transferi için arayışta olan Trabzonspor, genç Chelsea oyuncusu Jake Clarke-Salter'e yöneldi.

Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!

Stoper mevkisinde sorun yaşayan ve transfer için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.

Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.

Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.

Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.

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